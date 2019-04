Cascavel Futsal é derrotado pelo Pato na Liga Nacional

O clássico paranaense pela LNF, foi emocionante do começo ao fim. Tanto Cascavel como Pato, apresentaram um futsal de alto nível. Jogando em casa e com o ginásio lotado, a Serpente tomou a iniciativa do jogo e passou a pressionar o adversário. O Pato que é o atual campeão da Liga, soube muito bem suportar o ritmo de inicio de jogo e logo criou algumas oportunidades também.

Em uma investida trabalhando com Djony de goleiro linha, o Pato chegou ao gol com o camisa 38 Chimba, aos 14 minutos do primeiro tempo.

Coube ao Cascavel correr atrás da desvantagem na segunda etapa. A primeira boa oportunidade de empatar a partida foi em um pênalti sofrido pelo pivô Jorginho. O camisa 10 Madson foi para a cobrança e a bola parou na trave.

E a trave salvou mais uma vez o Pato. Humberto em jogada individual buscou o canto direito do goleiro Djony e a bola caprichosamente se chocou na baliza.

Restando quatro minutos para terminar o jogo, o Pato deu números finais à partida. O Cascavel trabalhava com o goleiro linha, quando o fixo Peru roubou a bola e da sua própria quadra chutou fazendo o segundo gol para o time do sudoeste.

O Cascavel já pensa no jogo de amanhã pelo estadual. A Serpente vai a Dois Vizinhos onde enfrenta o time local. Próximo compromisso tricolor pela Liga Nacional, será no dia 27 de abril contra o Atlântico em Erechim – RS.