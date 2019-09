Cascavel Futsal adota ginásio de Santa Tereza como casa

Após a Prefeitura de Cascavel iniciar as reformas no Ginásio da Neva, a Serpente Tricolor passou a mandar seus jogos (Campeonato Paranaense, Liga Nacional e Liga Futsal Paraná) no Ginásio da A. A. Coopavel.

Devido à localização, a adesão da Torcida Tricolor foi muito baixa, com isto consequentemente o Cascavel Futsal passou a ter suas rendas foram irrelevantes ao investimento e retorno que o Cascavel Futsal vem dando neste ano. Por isso, o time cascavlense tem agora uma nova casa.

A Prefeitura de Santa Tereza do Oeste abriu as portas ao pentacampeão paranaense. Toda estrutura necessária a uma equipe que atua nas principais competições da modalidade na esfera nacional foi oferecida.

Com todo esse amparo recebido de população e Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste, a Serpente Tricolor já iniciou os treinamentos no Ginásio Elvira Menin, que passa a ser a nova casa do Cascavel Futsal. O ginásio da cidade vizinha de Cascavel foi reformulado no ano passado e reinaugurado com um jogo entre o time cascavelense e o Corinthians, pela Liga Nacional, em maio de 2018,

A diretoria do Cascavel Futsal agradeceu a A. A. Coopavel por ser parceira e ceder toda a sua excelente estrutura ao time.