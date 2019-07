Cascavel em quadra hoje

Cascavel e Marreco se enfrentam pela terceira vez neste ano com uma pequena vantagem para o time cascavelense. Nos dois confrontos de 2019 o time cascavelense teve uma vitória por 4 a 0 pela Chave Ouro no Ginásio da Neva e um empate por 1 a 1 pela Liga Nacional no Ginásio da Associação Atlética Coopavel no último sábado.

Desta vez jogando na casa do adversário o técnico do Cascavel, Cassiano Klein sabe que tem uma parada indigesta pela frente.

A equipe beltronense, sempre com o apoio da entusiasmada torcida, não costuma facilitar a vida dos visitantes. No último jogo pela competição estadual o Marreco aplicou uma sonora goleada na equipe de São José dos Pinhais por 7 a 0.

Com 26 pontos, o time do sudoeste quer a vitória para figurar entre os primeiros na tábua de classificação. O Cascavel está com 33 pontos e quer a vitória para manter o embalo na competição.

Desfalques

O Cascavel mais uma vez não poderá contar com ala Adeirton, que continua em tratamento. Edimar, um dos destaques da equipe nas últimas partidas, deve fazer um teste antes para ver se tem condições de jogo.

Outra preocupação da comissão técnica é o goleiro Alê Falcone, que sentiu a coxa no jogo de sábado contra o próprio Marreco e também é dúvida. A partida será às 19h30 no Ginásio Arrudão em Francisco Beltrão.