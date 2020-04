Cascavel é o terceiro município com mais casos da covid-19 no Paraná

Cascavel já tem 84 casos confirmados do novo coronavírus. A cidade é a terceira com mais casos de covid-19 no Paraná segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde nesta quarta-feira (29).

Cascavel fica atrás apenas de Curitiba que registra 426 casos e Londrina que tem 100 pacientes com covid-19.

A taxa de mortalidade também é uma das maiores do Estado, 12,1% para cada 100 mil habitantes e se equipara a taxa de mortalidade de Maringá que é de 11,8%.

Conforme o novo boletim, 11 pacientes aguardam resultado dos exames e outros 210 estão com sintomas em isolamento domiciliar. Foram descartados 273 casos e 3.736 pacientes tiveram alta do isolamento.

