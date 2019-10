Cascavel é a destaque em Saúde Bucal

O Município de Cascavel recebeu ontem (17), durante o 14º Ciopar (Congresso Internacional de Odontologia do Paraná), o prêmio de segundo colocado na categoria até 500 mil habitantes no Prêmio Regional CRO-PR de Saúde Bucal. Em primeiro ficou a cidade de Maringá e, em terceiro, nessa categoria, o Município de Foz do Iguaçu.

O Prêmio Regional e Nacional do Conselho Regional de Odontologia e do Conselho Federal de Odontologia de Saúde Bucal foi criado para reconhecer os municípios que mais investiram em saúde bucal. Ele é balizado por critérios objetivos que permitem o comparativo com maior grau de precisão. A avaliação dessa edição foi feita com base nos investimentos em políticas públicas em saúde bucal realizadas no ano de 2018.

“Pelo segundo ano consecutivo estamos sendo reconhecidos pelo comprometimento da equipe da Divisão de Saúde Bucal e pelos investimentos que a administração municipal tem feito na Secretaria de Saúde, ampliando o atendimento humanizado”, enfatizou o gerente da Divisão de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde, Shady Yassine.