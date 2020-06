Cascavel é a cidade do Paraná que mais realiza testes para Covid-19

A Cidade de Cascavel é a que mais realiza testes para covid-19 no Paraná e, com isso, é natural que tenha um maior número de casos identificados, porém consegue maior controle do mapeamento de contágio e, com isso, consegue fazer o isolamento precoce dos pacientes. Desde o início da pandemia até a última quarta-feira (17), Cascavel já havia realizado 3.770 exames/testes.

O elevado número de testes em Cascavel faz com que a subnotificação de casos seja praticamente zero. A Secretaria Municipal de Saúde trabalha com diagnóstico preciso, velocidade e transparência.

“A testagem é fundamental para os nossos pacientes que estão na UPA e aguardam, através do clic, para uma transferência hospitalar. Nós também conseguimos isolar os pacientes de forma correta. No início da pandemia nós acabávamos isolando independente de teste e, nesse momento, nós temos uma informação mais acertiva, mais pontual, graças a esse aumento considerável da testagem”, diz o secretário de Saúde Thiago Stefanello.

O volume de testagem chamou a atenção e ganhou repercussão na mídia estadual do Paraná que destacou que Cascavel realiza um teste para cada 81 pessoas.

Controle

Esse controle é fundamental para o diagnóstico, isolamento precoce, mapeamento de contágio e definição de cliques para a internamentos em ala Covid-19. Além disso, permite definição de estratégia de controle sanitária, fundamentação às decisões do COE e do Executivo e baliza os decretos com equilíbrio entre a prioridade de salvar vidas e preservar emprego/renda.

De acordo com os indicadores apresentados pela Vigilância Epidemiológica, na primeira quinzena de maio foram 251 testes realizados em pacientes suspeitos com sintomas da Covid-19. Já na segunda quinzena do mesmo mês, a testagem alcançou 494 pessoas. Isso representou um aumento de 96% da população testada.

De 31 de maio até 13 de junho foram realizados 1663 testes para Covid-19, isso representa na comparação com segunda quinzena de maio e na primeira quinzena de junho um aumento de 236% no número de testes realizados.

“Os dados demonstram claramente que a Secretaria de Saúde de Cascavel está empenhada em cuidar das pessoas, orientando, advertindo e colhendo resultados positivos no número de recuperados”, avalia Stefanello.

Números

O boletim epidemiológico divulgado na tarde desta sexta-feira (19) pela Secretaria Municipal de Saúde apontam que Cascavel contabiliza 1.739 casos confirmados do novo coronavírus. Desse total, 1.134 pacientes já estão recuperados. Cascavel registrou 29 óbitos.