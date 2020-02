Cascavel é a 3ª melhor do Paraná e 14ª do País em gestão municipal

Cascavel – Com avanço de 27 posições em uma década (2007/2008 a 2017/2018), Cascavel aparece na 14ª melhor posição entre os 100 maiores municípios do Brasil no ranking do IDGM (Índice dos Desafios da Gestão Municipal). Mesmo perdendo duas posições em relação ao último levantamento, o Município é o terceiro melhor do Estado, atrás apenas de Maringá e Curitiba. Dentre as quatro áreas analisadas, Cascavel teve sua melhor posição em Saneamento e Sustentabilidade: 4ª posição.

As posições nas outras áreas foram: 16ª em Saúde; 33ª em Educação; e 48ª em Segurança. Na última década, a cidade melhorou sua posição no ranking em quatro áreas, não perdendo posição em nenhuma área: Educação (+7 posições); Saúde (+23 posições); Segurança (+27 posições); e Saneamento e Sustentabilidade (+27 posições).

A primeira posição do ranking geral é de Piracicaba (SP), com índice de 0,757. Logo atrás está Maringá, empatada com São José do Rio Preto (SP), com 0,739; Curitiba figura na oitava posição nacional (0,718), empatada com Franca (SP), e então Cascavel, na 14ª posição, com índice de 0,708.

Apenas mais duas cidades paranaenses estão entre as 100 maiores: São José dos Pinhais (33º nacional) e Ponta Grossa (36º).

O que é o DGM?

A construção do DGM (Desafios da Gestão Municipal) segue metodologia semelhante à do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). O estudo apresenta análise da evolução recente das 100 maiores cidades brasileiras, que representam metade do PIB brasileiro, com base no IDGM, indicador sintético que reúne 15 indicadores em quatro áreas essenciais para a qualidade de vida da população: educação, saúde, segurança e saneamento e sustentabilidade.

Clique aqui para ver todos os indicadores de Cascavel

Avaliação por áreas

No quesito educação, Cascavel alcançou 6,5 pontos no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do Ensino Fundamental I na rede pública em 2017, nota maior que a média dos 100 maiores municípios, ficando na 17ª melhor posição. Em 2007, ocupava a sexta posição. O indicador cresceu 1,4 ponto entre 2007 e 2017.

Já no Ensino Fundamental II, Cascavel alcançou 4,9 pontos no Ideb, também acima da média dos 100 maiores municípios, ficando na 18ª posição. Em 2007, ocupava a terceira melhor posição. Nesse intervalo, o indicador cresceu 0,4 ponto.

O destaque principal foi em saneamento. Estima-se que 99% da população de Cascavel tenha sido atendida por serviço de coleta de resíduos domiciliares em 2018, resultado que colocou a cidade na 54ª melhor cobertura entre as analisadas. O município ocupava a 59ª posição em 2009, com uma taxa de cobertura igual a 97,10%.

E, em abastecimento de água, alcançou 99,99% da população em 2018, ficando como 28º melhor atendimento entre as cidades analisadas.

E, no atendimento de esgoto, com 99,99% da população atendida, Cascavel ficou em segundo lugar em atendimento entre as cidades analisadas.

Na saúde, os destaques foram para a queda na mortalidade infantil, alcançando a taxa de 9,84 óbitos por mil nascidos vivos em 2017, e a taxa de cobertura da população por equipes de atenção básica, que alcançou 79,66% em 2018, ficando na 21ª melhor cobertura.

E, em segurança pública, contribui a queda de homicídios e de mortes no trânsito no período analisado.

Clique aqui para acessar a íntegra do estudo