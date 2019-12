Cascavel debate o futuro do turismo

Cascavel – Codesc e Comtur se unem para realizar o Fórum: Turismo de Negócios e Eventos, esse é o caminho?, com palestra de Jeanine Pires. O tema central é o turismo de eventos como principal caminho da indústria de viagens para a cidade de Cascavel. O evento começa às 19h, no auditório da Acic.

O fórum faz parte da iniciativa Cascavel do Futuro, trabalho que leva a pensar em médio e longo prazo o desenvolvimento do Município em diversas áreas econômicas, sociais e ambientais. Com a criação de uma Câmara de Turismo no projeto, surge a necessidade de planejar e pensar o setor de forma profissional e consistente.

Para colaborar com esse debate, Jeanine destaca a importância de o turismo fazer parte da estratégia de desenvolvimento da cidade com outras áreas. Com a possibilidade de gerar impactos econômicos, o turismo de eventos pode ter um papel ainda mais decisivo no pensar da cidade a longo prazo. Traçar uma estratégia eficaz para atrair mais eventos, mais turistas e fazer com que os benefícios do turismo contribuam ainda mais na geração de empregos, de renda e de desenvolvimento local é entender que essa atividade traz resultados efetivos para a cidade.

Segundo a consultora e ex-presidente da Embratur, o trabalho de construção de uma estratégia de marketing eficiente passa por três etapas: fazer um diagnóstico da situação atual do turismo na cidade, elaborar um posicionamento de mercado com objetivos e metas realistas e factíveis e um plano de ações para colocar a nova estratégia em andamento.