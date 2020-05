Cascavel chega ao 2° lugar no ranking de melhor cidade em saneamento do Brasil

Cascavel subiu de 6° para 2° lugar no ranking de melhor cidade em saneamento do Brasil, o novo ranking foi divulgado nesta segunda-feira (11) pela prefeitura.

No dia 24 de julho de 2019, Cascavel ocupava o 6° lugar no ranking, conforme noticiado pelo Jornal O Paraná.

Além de ser considerada a 14ª melhor cidade do Brasil, de acordo com dados do IDGM (Índice de Desafios da Gestão Municipal), agora Cascavel chega ao posto de 2ª melhor cidade em saneamento de todo Brasil.

A pesquisa é do Instituto Trata Brasil, que reuniu os 100 maiores municípios do país (em população) e criou um ranking com aqueles que melhor tratam a questão do saneamento básico, e Cascavel chega ao pódio.

A pesquisa considera os dados mais recentes do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), de 2018, tido como a base de dados “mais completa sobre o setor”.

De todo o Paraná, Cascavel é a melhor cidade do estado na questão do saneamento, uma vez que a próxima cidade paranaense a figurar no ranking é Maringá na quinta posição. A cidade de Franca, em São Paulo, é a primeira em todo o Brasil.

Para chegar a esse resultado, o Instituto Trata Brasil, considerou os dados informados pelas operadoras do serviço de água e esgoto de cada município sobre 10 indicadores de saneamento, que incluíram percentual de água tratada distribuída para a população e a taxa coleta e tratamento de esgoto, além do índice de perda de água.

Confira o ranking abaixo:

1º – Franca (SP)

2º – Cascavel (PR)

3º – Uberlândia (MG)

4º – Vitória da Conquista (BA)

5º – Maringá (PR)

6º – Limeira (SP)

7º – São José dos Campos (SP)

8º – Taubaté (SP)

9º – São José do Rio Preto (SP)

10º – Uberaba (MG)