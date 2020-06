Cascavel chega a 30 mortes por covid-19 e passa de 1,8 mil infectados

A Secretaria de Saúde de Cascavel acaba de divulgar novo boletim atualizando a situação da covid-19 no Município. Com mais 89 confirmações, chega a 1.828 pessoas que contraíram o novo coronavírus. Foi confirmada mais um óbito, o 30° causado pela doença.

O paciente tinha 68 anos e fazia tratamento contra o câncer. Ele faleceu ontem (19).

Há 579 pessoas com o vírus ativo, com possibilidade de transmissão. Dentre eles, 24 estão internados em UTI e 15 em enfermaria. Há ainda 32 internados com síndrome respiratória grave, sendo até em UTI. Eles aguardam resultado do exame.



Confira a íntegra do boletim

Boletim Informativo 20-06-20 divulgação