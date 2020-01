Casal é preso por tráfico no 14 de Novembro

Investigadores do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil prenderam em flagrante por tráfico um casal nesta sexta-feira (31), em uma casa de fundos localizada na na Rua Concórdia no Bairro 14 de novembro em Cascavel.

Os policiais receberam denúncia anônima informando que um casal estaria realizando o tráfico de Drogas na referida casa. Uma equipe policial se deslocou até o local e verificou que era um lote com diversas quitinetes, sendo informados por vizinhos que na casa dos fundos de madeira havia grande movimentação de usuários de drogas diuturnamente.

Os investigadores estavam se deslocando até a referida casa e um homem tão logo visualizou a equipe policial, pegou um volume e correu para o banheiro da residência e após certo tempo veio atender a equipe.

O homem já possuía várias passagens criminais, inclusive por homicídio. Questionado sobre a denúncia e o que havia escondido no banheiro, o homem franqueou a entrada policial no local, sendo localizada uma sacola branca com 41 porções de maconha embaladas para a venda escondida no forro do banheiro e no seu guarda roupas um balança de precisão utilizada para pesagem da droga.

Diante dos fatos, o casal foi preso em flagrante pelo delito de tráfico se drogas, sendo encaminhados à cadeia pública do DEPEN onde permanecem a disposição da justiça.