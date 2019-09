Carros são levados de estacionamento na frente da prefeitura

Reportagem: Cláudia Neis

O número de carros furtado à luz do dia no estacionamento que fica em frente à Prefeitura de Cascavel tem tirado o sono de quem deixa os veículos no local e trabalham na região. Uma mulher teve o carro furtado do local na última terça-feira (24). Revoltada, pede providências. “Deixei meu carro ali às 13h30 e quando fui pegá-lo, às 18h, ele não estava mais. É uma situação revoltante. A gente se sente impotente porque são vários casos registrados no mesmo lugar, da mesma forma, e todos à luz do dia”.

A vítima conta que em 15 dias teve o veículo furtado duas vezes. A outra situação aconteceu no dia 9 deste mês, perto da Praça do Migrante. “Nas duas situações meu carro foi encontrado abandonado e sem bateria. Nessa situação, perto da praça, eles levaram também roupas e meu celular que estava no carro”, lamenta a vítima, que ainda teve receber uma multa de trânsito provocada pelos marginais.

Segurança particular

Os casos de furto de automóveis no estacionamento na frente da prefeitura têm sido cada vez mais constantes, numa média de quase um por dia. Empresários das proximidades contam que as vítimas os procuram para saber se há imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na identificação dos ladrões. Contudo, não há equipamento instalado que capture imagens do local.

Um dos comerciantes revela que só neste mês quatro pessoas o procuraram pedindo imagens ou informações, mas que a polícia nunca passou por ali.

Diante da situação, quem trabalha por ali já cogita contratar um segurança particular para garantir a proteção dos carros estacionados. “É uma possibilidade… mas nós pagamos impostos, e não é pouco, para termos segurança, só que não podemos contar com isso”, lamenta uma das vítimas.

O que diz a polícia

De acordo com a Polícia Civil, não há estatística que confirme aumento de furtos de carros na região citada porque os Boletins de Ocorrência são classificados de maneira geral. Contudo, informa já ter conhecimento da situação e que está tomando as medidas necessárias.

Diante das primeiras verificações, acredita-se que os furtos sejam praticados por usuários de drogas para furtar a bateria dos carros, um item que é de fácil venda e que não pode ser rastreado.