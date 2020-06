Carro roubado em Londrina a caminho de Foz do Iguaçu é recuperado pela PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou em Céu Azul na manhã desta quarta-feira (10), um veículo Honda Civic roubado em Londrina.

Por volta das 8h30, a do dia 10/06/2020, no km 642 da BR 277, município de Céu Azul/PR, a equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal), abordou o veículo Honda Civic cor cinza, que se deslocava em direção à Foz do Iguaçu.

O veículo era ocupado por dois homens, o condutor, 35 anos e um passageiro, 24 anos.

Questionado sobre a procedência do veículo, o condutor informou que pegou o veículo emprestado de um amigo e que estaria indo visitar as filhas em Foz do Iguaçu. Já o passageiro disse estar apenas de carona para fazer companhia.

Ao consultar as placas do veículo, os PRFs constataram ocorrência de roubo/furto em Londrina/PR, na madrugada de hoje 10/06/2020.

Ao solicitar documentação dos ocupantes ambos apresentaram CNH, porém durante análise dos documentos verificou-se que a CNH entregue pelo passageiro apresentava indícios de adulteração.

Em entrevista o mesmo informou seu verdadeiro nome e em consulta ao Banco Nacional de Mandado de Prisão constatou-se que há mandado de prisão aberto em seu desfavor.

Ocorrência encaminhada para Polícia Federal de Foz do Iguaçu/PR. Enquadramento(s): receptação, uso de documento falso, mandado de prisão.