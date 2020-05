Carro pega fogo após acidente e uma pessoa morre

Um grave acidente foi registrado em Missal na noite de sábado, na linha São João, que liga Missal a Itaipulândia.

Um Corsa, que ia de Missal a Itaipulândia, capotou e saiu da pista. Os dois ocupantes, Adair Krilov Henschel e Kenedy Anderson Xavier, foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Hospital Nossa Senhora de Fátima de Missal com vários ferimentos.

Ele se encolveu em um acidente com um Uno, com placas de Missal, que ia sentido Itaipulândia/Missal, e pegou fogo após a colisão. Tiago Henrique Butske estava no carro e não sobreviveu.

Com informações do Portal de Missal