Carro furtado em Cascavel é encontrado abandonado em Foz do Iguaçu

Ema equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) que atuava na BR-277, no Km 730, em Foz do Iguaçu/PR, foi informada sobre um veículo abandonado a poucos metros daquela unidade operacional por volta das 15h30 desta sexta-feira (15).

Chegando no local foi verificado que o veículo, GM/Corsa Wind, cor prata, com placas de Guaraniaçu possuía registro de furto datado de hoje em Cascavel/PR. Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado para a Polícia Civil de Foz do Iguaçu/PR para os procedimentos cabíveis.