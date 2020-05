Carro furtado com 450 garrafas de vinho importadas da Argentina é apreendido na BR-476

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 450 garrafas de vinho na madrugada desta quinta-feira (7) em São Mateus do Sul (PR), dentro de um carro que havia sido furtado em Santo André (SP). Importada ilegalmente da Argentina, a bebida foi apreendida na BR-476.

A equipe da PRF de plantão na Unidade Operacional em União da Vitória, durante ronda pela rodovia, deparou-se com um veículo Volkswagen Virtus, de cor prata, que trafegava em alta velocidade, no sentido contrário ao da viatura policial.

Os policiais fizeram então uma manobra de retorno, e passaram a seguir o automóvel. O motorista desobedeceu as ordem de parada e realizou uma série de manobras perigosas durante a fuga.

Alguns quilômetros à frente, ele perdeu o controle da direção do veículo, após um dos pneus estourar. O homem abandonou o carro e fugiu a pé, através de uma área de mata. Ele ainda não foi localizado.

Com placas falsas, o automóvel havia sido furtado no último dia 17 de março, no município de Santo André (SP).

A PRF encaminhou o carro recuperado para a Delegacia da Polícia Civil em São Mateus do Sul. A carga de vinho foi levada à Receita Federal.

Denúncias sobre furtos ou roubos de veículos podem ser feitas pelo telefone de emergência 191 ou pelo site da PRF, através do endereço www.prf.gov.br/sinal.