Carreta do Conhecimento chega a Santa Terezinha de Itaipu

A Carreta do Conhecimento chegou a Santa Terezinha de Itaipu. A proposta é ofertar de 6 a 31 de janeiro, o curso gratuito de Refrigeração e Climatização, nas turmas divididas entre manhã (8h às 12h), tarde (13h30 às 17h30) e, noite (18h30 às 22h30).

O projeto que destina oito escolas móveis, totalmente estruturadas, para 46 municípios do Paraná, é uma parceria do Senai, governo do Paraná e Fundação Volkswagen com apoio dos municípios. Em Santa Terezinha, as aulas gratuitas, que serão iniciadas na segunda-feira, 6, acontecem dentro da carreta que está estacionada na Escola do Trabalho.

“Para quem está em busca de oportunidades, chegou mais uma opção para obter qualificação”, disse a secretária de Assistência Social, Ellis Regina Eberhard. Ela ressaltou que apenas a turma da tarde, ainda não foi totalmente preenchida e que restam poucas vagas.