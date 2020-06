Carreta com carga de soja tomba e é saqueada por indígenas na BR-277 em Nova Laranjeiras

Uma carreta carregada de grãos de soja tombou por volta das 11h desse domingo (22) no km 485,4 da BR-277 em Nova Laranjeiras e teve a carga saqueada por indígenas.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal) que atendeu o acidente, a equipe passava pelo local logo após o tombamento e providenciou a sinalização do local e acionou a concessionária para as demais providencias decorrentes do acidente.

Havia no semi-reboque 31.400 Kg de grão de soja conforme DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico), de 19/06/20, que foram derramados sobre a rodovia, acostamento e mata ao lado da rodovia. Após aproximadamente 30 minutos do acidente, cerca de 40 indígenas apareceram no local com baldes e sacos para saquear a carga e mesmo após a orientação da equipe policial para que a carga não fosse saqueada.

A PRF ressaltou em nota que os indígenas são insensíveis a qualquer orientações vindas da equipe policial, e que já é prática costumeira tal atitude diante de veículos acidentados na região do aldeamento indígena.

A carga é avaliada em R$ 50.240 mil conforme DACTE. Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Furto Saque de Carga.