Carnaval da Saudade será transferido para a Praça da Paz

A Prefeitura de Foz do Iguaçu emitiu uma nota informando que a edição do Carnaval da Saudade, prevista para esta terça-feira (25) na Rua Marechal Deodoro será transferida para a Praça da Paz, na avenida JK, mantendo horários e atrações.

A mudança, de acordo com o diretor presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues, atende a uma orientação dos órgãos de segurança e visa oferecer maior tranquilidade e conforto aos foliões. “Estamos buscando melhorar um evento que já é muito querido pelos iguaçuenses. A prefeitura está ciente dos problemas e da proporção que o Carnaval da Saudade teve esse ano, por isso optamos pela mudança, visando zelar pela segurança de todos”, disse.

Para o secretário de Segurança, Reginaldo Silva, a medida é fundamental para evitar transtornos e manter o espaço seguro. “A segurança está em primeiro lugar e esse fator não pode ser dispensado. O Carnaval da Saudade na Marechal Deodoro foi bem aceito pela população, mas percebemos ontem (23) um número elevado de pessoas, muito acima do esperado, e isso poderia comprometer em algum momento a segurança, por isso alertamos o prefeito para a mudança”, explicou.

O Carnaval da Saudade será realizado na Praça da Paz, mantendo toda a programação, com concurso dos blocos, do folião/ã mais animado/a, e programação artística, a partir das 15h, encerrando às 22h. A Canja do Galo Inácio também será servida na Praça da Paz, a partir das 17h30.

Para comportar a mudança, foi confirmado aumento de efetivo das forças policiais, especialmente na segurança privada. Também estarão mobilizados Foztrans, que fará a organização da logística de trânsito, juntamente com GM e demais forças de segurança.

As orientações para a festa na Marechal Deodoro, como restrição no ingresso de menores, traslado de garrafas de vidro e narguile, por exemplo, continuam valendo para o novo espaço.

A determinação para os cuidados com a fiscalização, foram emitidas via portaria (002/2020) da Vara da Infância e da Juventude, visando o bem estar do foliões. “As pessoas estão informadas que a circulação de menores desacompanhados no espaço é permitida somente com a presença de pais, parentes e responsáveis legais. Para acompanhar esse trabalho, fiscais da secretaria de Fazenda, Conselho Tutelar e juizado de menores estarão presentes”, explicou Rodrigues.

A avenida JK estará interditada nos dois sentidos a partir das 14h desta terça-feira.