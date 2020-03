Caravana Tá no Rumo chega a Cascavel

Nesta quinta e sexta-feira (5 e 6 de março), Cascavel recebe uma série de atividades voltadas para a prevenção e a redução da gravidez não intencional na adolescência. Além de uma exposição interativa, que será aberta ao público na quinta-feira, o Município contará, na sexta, com uma sessão de cinema ao ar livre e um talk show, tudo gratuito. Entre as presenças confirmadas está a de Astrid Bant, representante do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) no Brasil.

A representante da ONU participará do talk show na manhã de sexta, ao lado de gestores municipais e de representante da Itaipu, parceira do UNFPA na atividade.

O objetivo é tratar sobre desafios e soluções para os setores da saúde e da educação atuarem na redução dos índices de gravidez na adolescência e outros aspectos ligados à saúde sexual e reprodutiva, como relacionamentos e infecções sexualmente transmissíveis. O bate-papo é gratuito, com início às 10h, e será aberto para a participação do público.

As atividades compõem a Caravana Tá No Rumo, parte do projeto Prevenção e Redução da Gravidez Não Intencional na Adolescência nos Municípios do Oeste do Paraná, firmado entre UNFPA e Itaipu em 2018. Entre março e abril, a caravana passará por oito municípios da região, levando informações a adolescentes sobre saúde, sexualidade e projetos de vida.

Mais informações sobre o projeto e sobre a caravana podem ser acessados no site www.tanorumo.com.br.