CARATÊ | Cascavelenses disputam o Pan-Americano no México

Os cascavelenses Volmir Maziero, de 50 anos, Wesley Maziero, 15, Adelino Luiz Bráz Júnior, 36, e Rafael Trentim Gomes Faria, 13, da academia Academia Dojo de Karatê Shotokan Tradicional, embarcam hoje (22) para o México, onde disputarão Campeonato Pan-Americano e a Copa Intercontinental. Ao todo, as competições reunirão 400 atletas de 10 países.

A delegação brasileira contará com 41 competidores, sendo 13 deles do Paraná. “Foi com muito esforço e sacrifício que conseguimos levantar o valor de sete mil reais por atleta para participar das disputas, por meio de patrocínios, doações, rifa, almoço e jantar e um pouco do nosso bolso”, diz o faixa preta Volmir, professor da equipe.