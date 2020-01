Capivara é encontrada em empresa no Bairro Pacaembu, em Cascavel

Uma capivara foi encontrada em uma empresa de comunicação visual nesta quarta-feira (8) em Cascavel, no Bairro Pacaembu, próximo a região do Lago Municipal.

A suspeita é de que o animal tenha fugido do Lago Municipal e procurado abrigo na empresa. Ela ficou presa em um corredor em que não é possível passar. A Secretaria de Meio Ambiente foi acionada pelos proprietários do local, mas ainda não fizeram a captura do animal.

As equipes da Secretaria de meio Ambiente e Zoológico, foram até a empresa e o animal não estava mais no local informado. Os servidores acreditam que ela tenha voltado para o parque ecológico. **

** Texto atualizado às 18h20.