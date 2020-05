Cão Guerreiro encontra mais de meia tonelada de maconha em meio a fezes de animais

Em 29 de maio de 2020, policiais militares do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira), em mais uma ação da Operação HÓRUS, realizavam patrulhamento pela cidade de Umuarana-PR, quando abordaram um caminhão boiadeiro, cujo motorista demonstrou muito nervosismo durante a abordagem. O que piorou quando da utilização do cão de faro Guerreiro.

O cão policial indicou a presença de algo ilícito embaixo das fezes existentes na carroceria do caminhão.

Após verificação pelos políciais, foi constatado que embaixo das fezes havia uma grande quantidade de droga, que totalizou 612,5 kg de maconha.

O motorista seria de Cascavel e estaria indo a Cianorte.

Diante do crime de tráfico de drogas, o caminhão a droga e o criminoso foram encaminhados para as demais providências.

A Operação HÓRUS faz parte do Programa V.I.G.I.A. sendo coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de coibir os crimes transnacionais. Ela é realizada de forma integrada pelo Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) da Polícia Militar do Paraná; Receita Federal do Brasil (RFB); Polícia Federal (PF); DENARC; Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) , Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (TIGRE) da Polícia Civil do Paraná, Força Nacional de Segurança Pública (FNSP)e Exército Brasileiro (EB) com apoio da Secretaria de Operações (SEOPI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.