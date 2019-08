O canoísta Vagner Souta JR está representando Cascavel e o Brasil na Hungria, no Mundial de Canoagem Velocidade. Depois da medalha de bronze conquistada nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, ele embarcou direto para a Espanha, para um período de treinamentos. O retorno para Cascavel está marcado para o dia 1º de setembro, quando deverá ser recebido com festa no aeroporto por amigos, familiares e companheiros de equipe no CRC (Clube de Regatas Cascavel).