Campeonato Paranaense é suspenso por tempo indeterminado

Um boletim oficial foi divulgado nesta segunda-feira (16) suspendendo o Campeonato Brasileiro por tempo indeterminado para evitar contágio com o novo coronavírus (Covid-19) que está circulante no Paraná.

O comunicado foi emitido pelo Presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Pereira Cury.

Confira abaixo o comunicado:

ATO DA PRESIDÊNCIA: Nº 09/2020

16/03/2020

SÚMULA: Suspensão das Competições – COVID-19 (Coronavírus).

Em 16 de março de 2020.

HÉLIO PEREIRA CURY, Presidente da Federação Paranaense de Futebol, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da Entidade,

CONSIDERANDO a recomendação do Ministério da Saúde, com relação a pandemia do COVID-19 (Coronavírus);

CONSIDERANDO o risco de propagação e contaminação em massa, bem como a saúde de todas as pessoas envolvidas para realização das partidas de futebol;

CONSIDERANDO a necessidade de prevenção do COVID-19 (Coronavírus);

CONSIDERENDO a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de suspender as competições nacionais em andamento;

R E S O L V E:

Art. 1º – SUSPENDER a partir da presente data (16/03/2020), por prazo indeterminado, o Campeonato Paranaense de Futebol Profissional da 1ª Divisão – Temporada 2020.

Art. 2º – Publique-se no Boletim Oficial, para os efeitos do art. 71, do Estatuto da Federação Paranaense de Futebol.

HÉLIO PEREIRA CURY

Presidente