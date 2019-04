Campeonato Pan-Americano de Judô tem início nesta quinta

Rio de Janeiro – A seleção brasileira de judô disputar a partir desta quinta-feira o Campeonato Pan-Americano da modalidade, em Lima, no Peru, que servirá como evento-teste para os Jogos Pan-Americanos Lima 2019.

Classificatório para os Jogos de Lima, o Pan de Judô contará com a força máxima do Brasil em ação no tatame do Coliseo de La Videna. Dos 18 atletas convocados pela CBJ, 16 serão cabeças de chave e 15 já foram medalhistas em Campeonatos Pan-Americanos. Da atual equipe, os maiores campeões são Mayra Aguiar, com cinco títulos pan-americanos, Rafael “Baby” Silva e Sarah Menezes, cada um com quatro ouros.

Além de valer como o sexto ponto no Ranking Mundial IJF, o Campeonato Pan-Americano deste ano distribuirá pontos também para o Ranking Pan-Americano. Os campeões somam 700 pontos no ranking mundial e 500 pontos no ranking continental.

Haverá também a Copa Pan-Americana, na Cidade do Panamá, nos dias 22 e 23 de maio, que dará até 200 pontos no ranking pan-americano.

Os nove melhores ranqueados de cada categoria de peso na listagem continental após a Copa Pan-Americana classificam-se para os Jogos de Lima 2019.