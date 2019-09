Campanha Outubro Rosa em Foz terá palestras nas comunidades e Clubes de mães

As rodas de conversa acontecerão em todas as regiões da cidade e serão abertas ao público. No dia 2 de outubro o encontro será na Escola Municipal Adele Zanotto (CAIC do Porto Meira); no dia 3 no Centro de Convivência Leonel Brizola, em Três Lagoas; no dia 4 na Escola irio Manganelli (Caic do Morumbi), e no dia 7 de outubro no Centro de Convivência Arnaldo Isidoro de Lima, na Vila C. Todos os encontros terão início às 15 horas. Nos clubes de mães, as palestras serão ministradas de 9 a 31 de outubro, no Portal da Foz, Vila Resistência, Jardim Santa Rita, Cohapar, Curitibano, Grande Lago, Profilurb 2 e 1º de Maio, todas também às 15 horas (confira o cronograma abaixo).