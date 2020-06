Campanha Junho Vermelho: Doe sangue, doe vida!

Neste mês o Ministério da Saúde faz a campanha do JUNHO VERMELHO – lembrando a importância da doação de sangue. A Prefeitura de Nova Santa Rosa por meio da Secretaria de Saúde também apoia essa ideia e lembra que doar sangue é um gesto solidário.

Em Nova Santa Rosa existe um grupo organizado que se desloca para doar sangue. Quem quiser participar do grupo Missão Salva Vidas pode entrar em contato pelo número (45) 9-9967-1180 e obter mais informações. Atualmente o grupo conta com mais de 60 participantes, sendo que o deslocamento até o Hemocentro, em Toledo, é feito pela van da Secretaria de Saúde do município. No momento, devido a pandemia do coronavírus (Covid-19) todos os cuidados relacionados a transmissão da doença estão sendo tomados, quando há transporte desse tipo, como: número reduzido de doadores e normas de higienização.

Quem doa uma pequena quantidade do próprio sangue consegue salvar a vida de outras pessoas. Normalmente quem necessita de sangue está se submetendo a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias.

REQUISITOS

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.

O procedimento para doação de sangue é simples, rápido e totalmente seguro. Não há riscos para o doador, porque nenhum material usado na coleta do sangue é reutilizado, o que elimina qualquer possibilidade de contaminação. Os requisitos para doar sangue é estar com bom estado de saúde e seguir os seguintes passos:

Estar alimentado. Evite alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue. Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas. Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos. A frequência máxima é de quatro doações de sangue anuais para o homem e de três doações de sangue anuais para as mulheres. O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres.