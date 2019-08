Caminhão sem freio provoca acidente no Trevo do 14 de Novembro em Cascavel

Um caminhão com falha no freio provocou um acidente na tarde dessa terça-feira (27) no Trevo da Petrocon, marginal da BR-277 próximo da entrada que vai para o bairro 14 de Novembro em Cascavel.

Segundo as primeiras informações, o caminhão com placa do Paraguai seguia pela marginal da BR-277 quando faltou freio e acabou batendo contra um guincho da Ecocataratas e um caminhão que fazia a pintura da rodovia. Ambos estavam parados no semáforo.

Socorristas e médico da Ecocataratas foram acionados para atender dois funcionários da concessionária que tiveram ferimentos moderados no acidente.