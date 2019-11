Caminhão danificado deixa trânsito lento na Ponte da Amizade

Um caminhão Scania/G420 e seu reboque ficaram paralisados em cima da Ponte Internacional da Amizade, sentido Paraguai e provocaram lentidão no trânsito na tarde dessa terça-feira (12).

O veículo de carga apresentou quebra da ponta do eixo e estava carregado com cervejas, por isso, ficou impossibilitado de ser guinchado para regularização e o conserto foi realizado no próprio local.

Uma faixa de trânsito ficou parcialmente interditada, fluiu nas outras duas faixas, causando congestionamento no local e aumento da fila do lado brasileiro, devido ao grande movimento de veículos.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local sinalizando o trânsito.

E, às 17h40, o reparo do caminhão foi finalizado e o veículo seguiu viagem, sendo possível formar duas filas sentido Paraguai.