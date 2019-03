Caminhão com calçados falsificados é apreendido em Céu Azul

Um caminhão carregado de calçados falsificados de marcas famosas foi apreendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) nessa quinta-feira (21), em Céu Azul. Ocaminhão foi abordado por volta das 11h no KM 642 da BR-277.

Durante a fiscalização feita na carga do caminhão Mercedes Benz 3030, foram encontrados diversos tênis, sendo que não estavam em consonância com a descrição da nota fiscal, a qual consta a designação “OUTROS: TENIS” no valor unitário de R$10 o par.

A carga contém quantidade considerável de tênis de marcas conhecidas, como Nike, Adidas e Fila. Diante da discrepância entre o valor que consta na nota fiscal e o valor comumente praticado no mercado, o que suscita a suspeita de contrafeição dos produtos (crime contra a propriedade imaterial), tanto o veículo como a carga e o motorista foram encaminhados à Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR.