Caminhão bate em árvore e cai em rio em Capitão

Um caminhão bateu contra uma árvore, caiu num rio e deixou uma vítima em estado grave na manhã desta sexta-feira (22), na região de Capitão Leônidas Marques.

A vítima do acidente ficou presa às ferragens e teve síndrome do esmagamento de extremidades e fratura exposta com quase amputação de membros.

O apoio aeromédico do Consamu foi solicitado para fazer o transporte da vítima que será trazida para atendimento no HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) em Cascavel.

O local é de difícil acesso. Outras informações em breve.