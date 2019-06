Caminhão arrebenta fios e jovem morre

A motociclista Patrícia Bolanio da Silva, 22 anos, morreu no início da tarde de ontem (10) em um acidente registrado na Avenida Piquiri, no Bairro Interlagos, em Cascavel.

Conforme testemunhas, ela passava pelo local de moto quando foi atingida no pescoço por fios de telefonia que acabaram de ser arrebentados por um caminhão que passava pela rua. Os fios causaram uma lesão cervical grave. Equipes do Samu que atenderam a ocorrência tentaram reanimar a vítima por diversas vezes, mas ela morreu dentro da ambulância.

O caminhão envolvido no acidente não foi identificado. De acordo com testemunhas, Patrícia mora no bairro e ia para casa almoçar quando o acidente aconteceu.

A rua ficou interditada por boa parte da tarde para que os fios pudessem ser retirados.