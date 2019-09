Camilo deixa Vivi em cárcere privado

Casado com Vivi (Paolla Oliveira), Camilo (Lee Taylor) mostra que não está de brincadeira e faz da mulher a sua prisioneira, com direito a uma governanta para vigiar todas as ações da blogueira. Insatisfeito com o comportamento de Vivi na primeira noite de núpcias – em que ela se trancou no quarto -, Camilo dá ordens a Berta (Ana Lúcia Torre) para deixar a it girl presa.

Kim (Monica Iozzi), que tinha marcado com a digital influencer no estúdio, estranha a ausência da amiga e vai à casa dela. Vivi encena, mas não convence a coordenadora de redes. E Camilo, irônico, elogia a atitude da mulher, mandando-a de volta para o quarto.

“Bonito. Se comportou diante da amiga. Agora volte para o quarto”, ordena ele, que tranca a porta, e a avisa sobre a presença da governanta:

“Se receber qualquer visita, a Berta vai ouvir a conversa e me contar. Só digo isso pra você evitar dizer palavras que possam ser mal interpretadas.”

“Como vou ficar bem trancada aqui no quarto?”, indaga Vivi.

Pressentindo algo bem estranho na relação de Vivi e Camilo, Kim comenta com Beatriz (Natália do Vale)

“Fui na casa da Vivi… e ela estava muito estranha, o clima pesadíssimo. A Vivi precisa de ajuda”, alerta a coordenadora de redes.

Beatriz, que foi contra o casamento da filha com o policial, promete ficar de olho. Não à toa, ela vai à casa da blogueira e se depara com Berta.

“Eu vim fazer uma visita rápida… Filha… está tudo bem?”, pergunta Beatriz, enquanto Vivi disfarça.

Beatriz chega em casa com a pulga atrás da orelha e pensa em como ajudar a filha.

“Tem alguma coisa acontecendo com a Vivi. Tem algo errado, mamãe. Tenho certeza que o Chiclete pode ajudar a Vivi”, diz ela a Linda (Rosamaria Murtinho).