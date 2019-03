Câmeras mostram acidente com morte no perímetro urbano de Foz do Iguaçu

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu um grave acidente com uma vítima morta no KM 724 da BR-277, perímetro urbano de Foz do Iguaçu na noite dessa quinta-feira (28).

O acidente foi registrado entre um veículo Fiat Palio Weekend Stile com placas do município de Maravilha/SC, conduzido por homem de 66 anos, que ao tentar cruzar a via obstruiu a passagem do I Kia Sorento do município de Foz do Iguaçu/PR, conduzido por um homem de 35 anos.

Na colisão o condutor do Sorento sofreu ferimentos leves, já os ocupantes do Palio sofreram ferimentos graves e o passageiro de, 62 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Houve a necessidade de desvio do fluxo de veículo, por aproximadamente 2 h, pela rua marginal a BR 277, para o serviço de resgate as vítimas e para o serviço de perícia técnica.