Call Center do Idoso esclarece dúvidas à terceira idade

Com um público estimado de 33 mil idosos em Cascavel, a Secretaria de Assistência Social percebeu a necessidade de criar um canal de comunicação especialmente com esse grupo. O objetivo é esclarecer dúvidas em relação ao enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) e atender da melhor forma possível as demandas da terceira idade.

O Call Center do Idoso funcionará pelos telefones (45) 3392-6385, das 8h às 17h, de segunda a sexta, e pelo celular que atenderá em regime de plantão pelo número (45) 9 9158-2343. Como o poder público pede aos idosos que fiquem em casa, pelo fato de eles serem grupo de risco da Covid-19, o governo municipal está oferecendo ferramentas para dar condições para que eles fiquem em suas residências.

O objetivo é atender aos idosos que não tenham familiares ou pessoas que possam auxiliá-los nas atividades necessárias no cotidiano. O atendimento será realizado para orientar e também dar o respaldo para ações como ir ao mercado, ir à farmácia, e outras peculiaridades do dia a dia. Dessa forma, a Secretaria de Assistência Social garante que os cidadãos estejam seguros em casa.