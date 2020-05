Caixa inicia neste sábado(30) pagamento em espécie da 2ª parcela para cadastrados no site e no aplicativo

Saque inicia para 2,6 milhões de pessoas nascidas em janeiro. Os beneficiários do Auxílio Emergencial que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril e fizeram o cadastro por meio do site www.auxilio.caixa.gov ou pelo aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial vão poder sacar, a partir deste sábado (30), a segunda parcela da ajuda em dinheiro.

Para evitar aglomeração e filas, a CAIXA vai abrir 2.213 agências em todo o país das 8h às 12h para atendimento exclusivo do Auxílio Emergencial.

Além disso, o banco escalonou os pagamentos. Neste sábado (30), poderão sacar apenas os 2,6 milhões de beneficiários nascidos em janeiro. Essa regra vale também para quem indicou contas de outros bancos para receber a ajuda.

Confira abaixo o calendário completo:

Para quem indicou contas de outros bancos ou para quem tem poupança na CAIXA, os recursos serão transferidos automaticamente da poupança social. Com isso, esses beneficiários poderão procurar as instituições financeiras com quem tem relacionamento, caso queiram sacar.

Mais de 50 bancos participam da operação de pagamento do Auxílio Emergencial. Os beneficiários do Bolsa Família começaram a receber a segunda parcela no dia 18 de maio, de acordo com o número do NIS. E os cadastrados no app ou no site tiveram o recurso antecipado para uso digital no aplicativo CAIXA Tem.

Não é necessário madrugar nas filas

A CAIXA reforça que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento, de 8h às 12h, serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente. O banco fechou parceria com cerca de 1.200 prefeituras em todo o país para reforçar a organização das filas e manter o distanciamento mínimo de dois

metros entre as pessoas.

Cartão de débito virtual CAIXA

O beneficiário não precisa sacar o auxílio para transacionar o dinheiro. O aplicativo CAIXA Tem possibilita que o cidadão faça transferências bancárias e ainda pague contas, como água, luz e telefone, por exemplo.

Além disso, o app disponibiliza gratuitamente o cartão de débito virtual CAIXA. Com ele, é possível fazer compras pela internet, aplicativos e sites de qualquer um dos estabelecimentos credenciados. O cartão também é aceito em diversas lojas físicas. Para utilizá-lo, o beneficiário precisa gerá-lo.

Para isso, o primeiro passo é atualizar o CAIXA Tem. Depois, entre no aplicativo e acesse o ícone Cartão de Débito Virtual. Feito isso, o usuário deverá digitar a senha do CAIXA Tem. Em seguida, irá aparecer os seguintes dados: nome do cidadão, número e validade do cartão, além do código de segurança. Ao lado do código, é preciso clicar em“gerar”. Pronto. O cartão está disponível. O código de segurança vale para uma compra ou por alguns minutos. Para realizar uma nova compra é preciso gerar um novo código. Até a última segundafeira (25), foram movimentados R$ 719,2 milhões pelo cartão de débito virtual

CONFIRA AS AGÊNCIA QUE ESTARÃO ABERTAS EM CASCAVEL

CASCAVEL CENTRO AV TANCREDO NEVES, PR AV TANCREDO NEVES, 1132

CASCAVEL CENTRO CASCAVEL, PR AV BRASIL, 6266

CASCAVEL CENTRO1552 PRACA DO MIGRANTE, PR AV BRASIL, 8013

CASCAVEL CENTRO 1445 VERDES CAMPOS, PR AV BRASIL, 4696

CASCAVEL MARIA LUIZA 4124 PARQUE SAO PAULO, PR R CARLOS GOMES, 1884