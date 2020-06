Caixa fecha agências de Cascavel após funcionários testarem positivo para covid-19

As agências da Caixa econômica Federal de Cascavel permaneceram fechadas nesta sexta-feira (12), após funcionários testarem positivo para covid-19. Segundo informações, pelo menos um funcionário de cada agência teria testado positivo para a doença.

De acordo com uma nota do (SBC) Sindicato dos Bancários de Cascavel e Região, até esta sexta-feira pelo menos seis agências bancárias já foram fechadas por conta de funcionários infectados pelo novo coronavírus (covid-19), informou o presidente do SBC, Gladir Basso, que preside também a Federação da classe no Paraná.

Segundo ele, das cinco agências da Caixa Econômica Federal em Cascavel, quatro já estão fechadas devido à pandemia, e apenas a agência Centro (na Avenida Brasil, Calçadão) está funcionando. “Esta unidade foi higienizada e está adotando todas as medidas preventivas contra o novo coronavírus, para poder manter o atendimento principalmente às pessoas que buscam receber o auxílio emergencial do governo federal”, explicou Gladir.

Além das quatro unidades da Caixa, também estão fechadas por conta da covid-19 uma agência do Bradesco (a Nova Cascavel), e uma agência do Santander (da rua Carlos de Carvalho) – em cada uma dessas unidades, um funcionário testou positivo para o coronavírus, conforme relatou Gladir Basso.

O dirigente sindical também informa que, em sucessivas rodadas de negociações com a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos), por videoconferências, “defendemos que os bancos liberem os testes da covid-19 para todos os empregados, mas até o momento isso ainda não ocorreu em todos os bancos e nem para todos os funcionários, embora o volume dessas testagens esteja aumentando gradativamente dentro dos bancos”.

Gladir lembra ainda que, atualmente, em torno de 35% de toda a categoria bancária está trabalhando dentro das agências, enquanto aproximadamente 65% estão em home office (trabalho em casa), incluindo os grupos de risco, como bancários com mais de 60 anos de idade e com doenças crônicas.