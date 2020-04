Caixa anuncia pacote de R$ 43 bi e alívio a mutuários inadimplentes

Brasília – A Caixa anunciou nessa quinta-feira (9) um pacote de medidas no valor de R$ 43 bilhões para estimular o setor da construção civil durante a crise. O banco vai antecipar recursos para as empresas e dar mais alívio no orçamento para os mutuários da casa própria, beneficiando 5 mil famílias.

Além disso, a Caixa vai incentivar as pessoas a tomarem crédito imobiliário. Os novos compradores vão ganhar prazo de seis meses para começar a pagar as prestações. As medidas entram em vigor na segunda-feira.

Os mutuários inadimplentes, com até duas prestações atrasadas, poderão renegociar os contratos, suspender o pagamento das prestações por seis meses ou fazer o pagamento parcial.

A Caixa já tinha anunciado pausa nas dívidas parceladas por 90 dias para todos os clientes, inclusive no crédito imobiliário. Para os clientes que fazem construção com financiamento do banco será permitida a liberação antecipada de até duas parcelas, sem a vistoria.

O pacote foi costurado com representantes do setor produtivo, que se comprometeram a manter os empregos por 60 dias. Elas foram anunciadas pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, em rede social.

Ele reiterou que as medidas contemplam o “carro-chefe” do banco. Com os novos recursos, a Caixa vai investir ao todo R$ 154 bilhões, somando as ações anteriores para combater os efeitos do novo coronavírus na economia.