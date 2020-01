Caio Collet não vê a hora de voltar a acelerar. E falta pouco. Neste sábado e domingo, o jovem brasileiro disputará a primeira de cinco etapas em rodada tripla da Toyota Racing Series, principal competição de monopostos da Nova Zelândia. O piloto, que é integrante do Renault Sport Academy, participará do campeonato pela primeira vez e vê a disputa com bons olhos como preparativo para a temporada 2020 da Fórmula Renault Eurocup, já que o chassis (FIA F3 da Tatuus) e os pneus (Hankook) utilizados na Nova Zelândia são os mesmos da competição europeia.

