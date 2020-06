O brasileiro Caio Collet fará sua estreia neste domingo no campeonato virtual de Fórmula 1. Integrante do Renault Sport Academy, representará o time francês na disputa na pista de Montreal, no Canadá. A corrida, com 35 voltas, acontecerá a partir das 14h (horário Brasília) e poderá ser acompanhada ao vivo pelo site da Fórmula 1 (www.formula1.com).