Cafelândia registra primeiro caso de covid-19

A Secretaria de Saúde de Cafelândia confirmou nesta terça-feira (28), o primeiro caso da covid-19 no município. O paciente diagnosticado é do sexo masculino e tem 66 anos e tem doença cardíaca.

O paciente não tem histórico de viagem ou que tenha tido contato com caso suspeito sintomático, o que leva a crer que a transmissão foi comunitária. Apresentou primeiros sintomas final de março (febre, tosse, calafrios e dificuldade para respirar), com melhora progressiva dos sintomas, estando neste momento assintomático.

O homem tomou todos os cuidados de isolamento domiciliar e etiqueta respiratória, inclusive uso de máscara.

A equipe da Vigilância Epidemiológica seguirá o monitoramento conforme as diretrizes técnicas.

São casos suspeitos os pacientes que apresentarem febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse ou dificuldade de respirar) e ainda, contato com caso suspeito.

UNIDADE SENTINELA

A Unidade Sentinela para atendimento de pacientes sintomáticos respiratórios é a Unidade de Saúde Centro Norte das 07h às 19h, localizada na Avenida Presidente Vargas 790, Contorno Norte, fone (45) 3241-3902.

No Pronto Atendimento Municipal das 19h às 07h, localizado na Avenida Presidente Juscelino 1773, fone (45) 3241-3835.

DECRETO

De acordo com o Decreto nº 052 de 26 de abril de 2020, é obrigatório o uso de máscaras em locais com circulação de pessoas, sendo eles públicos ou privados. Está proibida a entrada de crianças menores de 12 anos em todos os estabelecimentos públicos e privados de Cafelândia referenciado no Decreto nº 048/2020.