CAF oferece recursos para financiar infraestrutura no Paraná

Executivos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) estiveram no Paraná nesta quinta-feira (11) para apresentar as linhas de crédito disponíveis para investimentos no Estado. O representante do banco no Brasil, José Rafael Neto, destacou o interesse na parceria com o governo paranaense. “Estamos iniciando as tratativas para uma futura operação de crédito que nos interessa bastante, porque o Paraná é um dos poucos estados com equilíbrio financeiro”, afirmou.

Os executivos da instituição foram recebidos pelo secretário do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, e por representantes da Casa Civil e da Governadoria.

Banco fundado em 1970 e integrado por 19 países – 17 da América Latina e o Caribe e mais Espanha e Portugal, além de 14 bancos privados da região, o CAF promove o desenvolvimento sustentável através de operações de crédito, recursos não reembolsáveis e apoio em estruturação técnica e financeira de projetos dos setores público e privado da América Latina.

Bernardo Jorge indicou que o objetivo do governo é financiar obras de infraestrutura e logística, principalmente aquelas que farão parte do Banco de Projetos, que está sendo finalizado pelo governo. O programa vai destinar R$ 375 milhões para licitar projetos executivos de grandes obras estruturais em todas as regiões do Estado.

“Temos um grupo de trabalho focado na redação dos editais do Banco de Projetos. O projeto executivo representa 5% do valor total da obra e é condição fundamental para que ela seja realizada com sucesso”, disse. De acordo com o secretário, a expectativa é que a licitação dos projetos comece a ser feita este ano e que algumas obras possam ser iniciadas já no próximo, seja com recursos do próprio Estado, com financiamento ou em parceria com a iniciativa privada.

PROSPECÇÃO – Enquanto finaliza a definição das prioridades do programa, com auxílio dos deputados estaduais, o governo trabalha na busca de recursos para a execução dessas obras. A reunião com o CAF é uma das ações de prospecção realizadas nos últimos meses para garantir investimento na área de infraestrutura e logística, fundamental para o desenvolvimento do Estado.

PARTICIPAÇÕES – Participaram da reunião com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o superintendente da governança da Casa Civil, Phelipe Mansur, o coordenador de apoio à prospecção de recursos do Estado do Paraná, João Augusto Branco Cobra, o superintendente de apoio aos municípios da Governadoria, Ricardo Maia, e técnicos das secretarias do Planejamento e da Casa Civil.