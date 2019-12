Cadeirante é morta com requintes de crueldade

A Delegacia de Homicídios de Cascavel busca o autor do assassinato da cadeirante Carla Tatiane Alves da Costa, 40 anos, encontrada morta com uma facada no rosto na manhã do último domingo (22) em uma estrada rural próximo ao Conjunto Paulo Godoy, na zona oeste da cidade.

“O laudo do IML [Instituto Médico Legal] apontou que a causa da morte foi um ferimento no crânio causado por uma faca. Ela tinha ainda ferimentos no rosto e ainda são aguardados outros exames para informações complementares”, disse a delegada responsável pelo caso, Bárbara Strapasson.

A delegada afirmou que já existe uma linha de investigação, mas que não poderia informar qual é, nem se existe um suspeito já identificado, para que a investigação não fosse prejudicada.

Se confirmado feminicídio, este seria o sexto já registrado este ano.

Depoimento

A vítima só foi identificada na manhã de ontem (23), quando a família dela procurou o IML. Um dos irmãos contou à polícia que Carla sofria de uma doença degenerativa e que por isso fazia uso da cadeira de rodas, a qual foi encontrada ao lado do corpo.

Carla tinha quatro filhos e morava com um dos irmãos, que está em viagem e é aguardado pela DH para prestar depoimento.

Informações sobre o caso podem ser repassadas à polícia de forma anônima pelos telefones 190 e 197 ou ainda pelo (45) 99909-3842, celular de plantão da Delegacia de Homicídios.