Cadeirante consultado na rua

A busca de atendimento médico para o cadeirante Pedro Fernandes, de 52 anos é sempre uma batalha. Ele mora em Juvinópolis, distrito de Cascavel, e muitas vezes é consultado pelo médico fora da USF (Unidade de Saúde da Família) do distrito. Sua, esposa Maria Gonçalina Fernandes, 52, conta que a falta de acessibilidade no local faz com que ela não consiga levar o marido até o interior da Unidade.

“O meio-fio da entrada é muito alto, não tem como passar com a cadeira. Pela porta dos fundos é mais baixo, mas os funcionários falam que a entrada só é permitida para os funcionários, aí quando não tem ninguém pra me ajudar a levantar a cadeira, as consultas dele são feitas fora da unidade”, conta Maria.

Ela afirma que precisa de pelo menos duas pessoas para ajudar a levantar a cadeira e nem sempre é fácil conseguir ajuda.

Sem solução

Pedro afirma que o problema vem se arrastando desde novembro do ano passado, quando uma pavimentação da rua teria sido iniciada. “Desde o ano passado está assim. Em fevereiro nós fomos cobrar e eles falaram que viriam analisar o meio-fio, mas até agora nada. Isso é uma vergonha” afirma, indignado.

Os moradores contam que existia um projeto para asfaltar as ruas que passam ao redor da unidade, mas o projeto “saiu dos trilhos” antecipadamente. “Ano passado o prefeito Leonaldo Paranhos veio até o distrito para uma inauguração e a população cobrou a construção do asfalto, após um dia foi jogada uma massa de asfalto em frente ao posto. O meio-fio foi construído alguns meses depois e ficou aí do jeito que está”, afirma a moradora Maria do Carmo.

A prefeitura foi procurada pela reportagem do Jornal Hoje News, mas não se pronunciou sobre o assunto.

Projeto de reforma da UBS

A moradora Maria do Carmo conta que a população já buscou providências junto à prefeitura para adequação do meio-fio e que a resposta recebida foi de que a USF será reformada. Mas a promessa deixa os moradores receosos e desconfiados, pois para que a reforma seja realizada a Unidade teria que ser transferida temporariamente para salão catequético do distrito. “Sabemos que não vai acontecer, porque para que os atendimentos possam ser feitos no salão ele precisa passar por uma série de adequações e até agora nada disso começou a ser feito”, explica Maria.

Além da falta de acessibilidade, a estrutura da USF também é precária, em dias de chuva a UBS fica alagada. “A unidade tem várias goteiras, tem que por baldes por todo o espaço. Nós estamos cansados disso. Eles nunca te dão uma resposta negativa, eles sempre dão uma resposta positiva para você ficar na expectativa” complementa, indignada, Maria do Carmo.