Bruno Fratus faz melhor marca do mundo nos 50m

Sete meses depois de passar por uma cirurgia no ombro e com apenas três meses de treinamentos, Bruno Fratus mostrou, no domingo de Páscoa, que continua sendo um dos nadadores mais rápidos do mundo. Depois de voar nas eliminatórias, ele venceu os 50m livre no Troféu Brasil de Natação com o tempo de 21s47. É a nova melhor marca do ranking mundial de 2019. Fratus, que faz 30 anos em junho, é o atual vice-campeão mundial da prova. No ano passado, ele ficou fora do Pan-Pacífico por conta de uma lesão e, já na reta final do ano, precisou operar o ombro. Voltou somente em março e, nos 100m livre, não conseguiu vaga para compor o revezamento 4x100m livre que vai ao Mundial, na Coreia do Sul. Agora, conseguiu a classificação para ajudar o País na competição que será disputada em julho.