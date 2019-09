Brexit barrado

Os deputados britânicos adotaram na quarta-feira (4) uma lei que obriga o governo a pedir novo adiamento do Brexit, atualmente previsto para 31 de outubro, se um novo acordo não for alcançado com Bruxelas nas próximas semanas. Logo após, o primeiro-ministro Boris Johnson propôs a antecipação das eleições legislativas para 15 de outubro, mas ela foi rejeitada.

O texto, que deve ainda ser ratificado pela Câmara dos Lordes, recebeu 327 votos a favor e 299 contra na Câmara dos Comuns, impondo novo revés ao primeiro-ministro. Na Câmara dos Lordes, um grupo pró-Europa tentará impedir uma eventual manobra de bloqueio por parte dos eurocéticos.