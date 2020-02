BRDE reabre frigorífico em Umuarama

Na mesma solenidade de lançamento do primeiro edital de programa voltado a startups pelo BRDE Labs, na quinta-feira (5), durante o Show Rural, em Cascavel, na Região Oeste, o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou investimentos na ordem de R$ 106 milhões por parte do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Serão R$ 76 milhões destinados a cooperativas e indústria do setor do Estado e outros 30 milhões para reativar um frigorífico em Umuarama, na região Noroeste, com capacidade de abater 200 mil aves/dia, com abertura de cerca de dois mil novos postos de trabalho.

“São indústrias investindo e acreditando no Paraná, gerando emprego e riqueza no Estado. Esse investimento em Umuarama tem um caráter social fantástico. Vai ajudar a fomentar o comércio da cidade e a sustentar cerca de duas mil famílias”, ressaltou Ratinho Junior. “Nós atuamos como um Governo amigo de quem produz e cria emprego e renda”, completou.

O novo frigorífico de aves é resultado de uma parceria entre a C.Vale (Palotina) e Pluma Agroavícola (Cascavel). O grupo empresarial fechou o arrendamento do abatedouro da Averama (Umuarama). Desta fusão surge a marca PlusVal, que começa a operar ainda no primeiro semestre deste ano.

Um convênio entre o BRDE, Sicredi e Plusval permitiu a reabertura da unidade de abates. O projeto vai beneficiar cerca de 50 famílias de produtores rurais, que terão a oportunidade de investir na atividade avícola.

Serão destinados cerca de R$ 30 milhões para financiar investimentos dos produtores rurais na reforma e construção de aviários, que fornecerão matéria-prima para o frigorífico. “É o resgate de uma massa que vai trazer muitos benefícios para a cidade. São novos empregos, aviários, mais produtores se dedicando ao setor, levando desenvolvimento para a região toda”, destacou o presidente da C. Vale, Alfredo Lang.

Cooperativas

Outros contratos assinados pelo BRDE nesta quinta-feira somam R$ 76 milhões em operações de créditos para cooperativas e agricultores paranaenses. De acordo com o diretor de Operações do BRDE, Wilson Bley, as operações fomentam o desenvolvimento e crescimento do setor agropecuário no Paraná, além de incentivar o cooperativismo e movimentar a economia, por meio das soluções de crédito do banco.

“São mais de R$ 100 milhões em novos contratos com apoio do BRDE. Ajudamos a transformar uma massa falida, gerando desenvolvimento para o Estado com a geração de muitos empregos”, afirmou o diretor.

Entre as beneficiadas estão a Coopavel Cooperativa Agroindustrial (Cascavel), Cooperativa Tradição (Pato Branco), Lar Cooperativa Agroindustrial Medianeira), Cooperativa Nova Produtiva (Astorga) e Agrocete Indústria de Fertilizantes (Ponta Grossa). “O BRDE é um grande parceiro, um banco de fomento que participa diretamente da vida das cooperativas”, disse Dilvo Grolli, presidente da Coopavel, que organiza o Show Rural.

Rondon

Esse é o segundo frigorífico da Averama reativado no Paraná. Já foi retomada a produção da unidade de Rondon, também no Noroeste, por meio de uma parceria operacional com a Jaguafrangos, de Jaguapitã, que arrendou a unidade. A empresa havia paralisado as atividades em 2016, em plena crise econômica nacional.

A empresa começou a operar neste mês de novembro e já contratou 400 pessoas. A previsão é chegar a 1.500 a partir deste ano. A Jaguafrangos atua no mercado avícola há cerca de 30 anos. Já a Averama tem diversas atividades relacionadas à cadeia do frango em Rondon e Umuarama. Através do arrendamento, a Jaguafrangos assume um turno de abate de aves na unidade da Averama em Rondon.

Presenças

Participaram da solenidade o chefe da Casa Civil, Guto Silva; os secretários de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge; do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes; e da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara; o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano; o presidente da Celepar, Leandro Moura; os deputados estaduais Marcel Micheletto, Nelson Luersen, Soldado Adriano José, Luiz Fernando Guerra, Wilmar Reichembach, Tião Medeiros e Coronel Lee; Gugu Bueno, superintendente de Articulação Regional da Casa Civil; Henrique Domakoski, superintendente de Inovação da Casa Civil; e o diretor de coordenação da Itaipu Binacional, general Luiz Felipe Carbonell.