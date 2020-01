BRDE libera R$ 850 milhões de crédito a empresas do Paraná

Curitiba – O primeiro ano do governo Ratinho Junior foi marcado por uma significativa retomada da atividade econômica no Estado. E o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), no Paraná, exerceu papel de protagonismo nessa evolução.

Ao longo de 2019 o BRDE no Paraná viabilizou a oferta de R$ 850 milhões de crédito a empresas paranaenses em vários segmentos econômicos. Mais do que o crédito em si, é o resultado da aplicação desses recursos que faz a diferença: a geração de empregos, a melhoria dos salários e o desenvolvimento de negócios que geram prosperidade e contribuem para o crescimento da economia no Paraná.

Apenas no cooperativismo paranaense foram mais de R$ 387 milhões investidos em projetos prioritariamente voltados para agroindústria, seguido de projetos de melhoria da infraestrutura.

O apoio ao pequeno produtor também é parte integrante desse processo e gera benefícios para todo o setor do agronegócio. Esse setor representa 65% de toda a carteira ativa do BRDE no Estado, com mais de R$ 180 milhões em crédito para os agricultores paranaenses apenas em 2019.

Com o investimento do BRDE de R$ 135 milhões para micros e pequenas e mais R$ 261 milhões a médias empresas, empresários de pequenos e médios negócios puderam contar com um apoio determinante para contribuir com os bons números da economia paranaense.