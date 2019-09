BRDE fortalece setor pecuário no Paraná

Segundo dados consolidados do IBGE que foram divulgados há duas semanas, o Paraná teve participação fundamental para o bom desempenho da pecuária nacional no segundo trimestre de 2019. O Estado liderou o ranking nacional em dois segmentos, houve a alta na produção de abates de frango e na produção de leite.

Uma parte deste crescimento é resultado do apoio das instituições financeiras ao setor. O BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) tem 60% de sua carteira vocacionada para agricultores e pecuaristas no Estado.

Nos últimos 5 anos foram assinados mais de 850 contratos com pequenos produtores de aves, somando liberação de crédito de R$ 500 milhões apenas para este setor. O otimismo das indústrias avícolas em ter confiança no aumento da exportação ajuda o cenário. Segundo o Sindiavipar, aproximadamente 34% do total produzido no primeiro semestre de 2019 foi destinado ao mercado externo.

Na criação de bovinos para leite, o setor tem como desafio principal aumentar a produtividade e a renda dos produtores. Neste sentido, o BRDE facilita o acesso às políticas de crédito, como forma de estimular os investimentos e qualificar os processos de produção, de gestão e sucessão das unidades produtivas.

Desde 2015 o banco assinou mais de 650 contratos com pequenos produtores de leite paranaenses, totalizando o montante de R$ 100 milhões em créditos.